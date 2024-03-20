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В Конгрессе США осудили похищение украинских детей Россией

20 марта 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Конгрессе США осудили похищение украинских детей Россией
Конгресс в США. Фото: CNN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки осудила действия России по похищению украинских детей с временно оккупированных территорий. Конгрессмены одобрили соответствующую двухпартийную резолюцию.

Об этом пишет Голос Америки в среду, 20 марта.

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В дальнейшем, чтобы резолюция прошла окончательное согласование, аналогичное голосование должно состояться также в Сенате США.

"Преступления России против детей — это самый отвратительный аспект их непрекращающейся кампании государственного насилия против Украины", — подчеркнула соавтор резолюции Сюзан Уайлд.

Она отметила, что эти преступления нарушают Международную конвенцию о геноциде. Представленный ею документ называет российское правительство ответственным за незаконное похищение детей из Украины и осуждает эти действия.

"Я буду продолжать работать со своими коллегами и украинско-американской общиной, чтобы вынести эту резолюцию на полное голосование", — добавила она.

Уайд отметила, что Россия "пытается уничтожить поколение украинских детей" и своими действиями увеличила риски торговли людьми, эксплуатации детского труда, гендерного насилия, голода, травм, лишения образования и привела к гибели многих несовершеннолетних.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении двум соратницам российского президента Владимиру Путину. Они депортировали украинских детей в Москву.

Также мы писали, что США объявили о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идет о депортированных или принудительно перемещенных Россией во время боевых действий на территории Украины.

США
Конгресс
россияне
депортация детей
война в Украине

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