У Китаї заявили про постійну комунікацію з Україною

Речник МЗС КНР Ван Веньбін. Фото: Reuters

У Китаї стверджують, що постійно підтримують комунікацію та обмінюються думками з Україною. Водночас в Пекіні нічого не сказали щодо перспектив переговорів між президентами двох держав.

Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбін у коментарі Укрінформу.

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Відповідаючи на питання про ймовірність переговорів Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського речник МЗС Китаю заявив, що країни постійно обмінюються думками та підтримують комунікацію з питань, що становлять взаємний інтерес.

"Китай і Україна підтримують безперебійні канали зв’язку та обмінюються думками з питань, що становлять взаємне занепокоєння. Обидві сторони продовжуватимуть комунікацію та обміни, ґрунтуючись на наших двосторонніх відносинах", — сказав Ван Веньбін.

Проте він так і не відповів про перспективу дискусії президентів і коли вона можлива.

Нагадаємо, декілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні наразі йде роботи над діалогом нашої країни з Китаєм. Метою є організація телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з держсекретарем Компартії Китаю Сі Цзіньпінем.

Також не так давно речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що у Китаї підтримують всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.