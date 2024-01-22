Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Китаї заявили про постійну комунікацію з Україною arrow

У Китаї заявили про постійну комунікацію з Україною

22 січня 2024 12:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Китаї заявили про постійну комунікацію з Україною
Речник МЗС КНР Ван Веньбін. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Китаї стверджують, що постійно підтримують комунікацію та обмінюються думками з Україною. Водночас в Пекіні нічого не сказали щодо перспектив переговорів між президентами двох держав.

Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбін у коментарі Укрінформу

Читайте також:

Перспективи діалогу між лідерами Китаю та України

Відповідаючи на питання про ймовірність переговорів Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського речник МЗС Китаю заявив, що країни постійно обмінюються думками та підтримують комунікацію з питань, що становлять взаємний інтерес.

"Китай і Україна підтримують безперебійні канали зв’язку та обмінюються думками з питань, що становлять взаємне занепокоєння. Обидві сторони продовжуватимуть комунікацію та обміни, ґрунтуючись на наших двосторонніх відносинах", — сказав Ван Веньбін. 

Проте він так і не відповів про перспективу дискусії президентів  і коли вона можлива.

Нагадаємо, декілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні наразі йде роботи над діалогом нашої країни з Китаєм. Метою є організація телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з держсекретарем Компартії Китаю Сі Цзіньпінем. 

Також не так давно речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що у Китаї підтримують всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів. 

Китай
переговори
Україна
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі