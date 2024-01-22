У Китаї заявили про постійну комунікацію з Україною
У Китаї стверджують, що постійно підтримують комунікацію та обмінюються думками з Україною. Водночас в Пекіні нічого не сказали щодо перспектив переговорів між президентами двох держав.
Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбін у коментарі Укрінформу.
Перспективи діалогу між лідерами Китаю та України
Відповідаючи на питання про ймовірність переговорів Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського речник МЗС Китаю заявив, що країни постійно обмінюються думками та підтримують комунікацію з питань, що становлять взаємний інтерес.
"Китай і Україна підтримують безперебійні канали зв’язку та обмінюються думками з питань, що становлять взаємне занепокоєння. Обидві сторони продовжуватимуть комунікацію та обміни, ґрунтуючись на наших двосторонніх відносинах", — сказав Ван Веньбін.
Проте він так і не відповів про перспективу дискусії президентів і коли вона можлива.
Нагадаємо, декілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні наразі йде роботи над діалогом нашої країни з Китаєм. Метою є організація телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з держсекретарем Компартії Китаю Сі Цзіньпінем.
Також не так давно речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що у Китаї підтримують всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.
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