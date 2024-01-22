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В Китае заявили о постоянной коммуникации с Украиной

22 января 2024 12:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Китае заявили о постоянной коммуникации с Украиной
Спикер МИД КНР Ван Вэньбин. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Китае утверждают, что постоянно поддерживают коммуникацию и обмениваются мнениями с Украиной. В то же время в Пекине ничего не сказали о перспективах переговоров между президентами двух государств.

Об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбин в комментарии Укринформу.

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Отвечая на вопрос о вероятности переговоров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, представитель МИД Китая заявил, что страны постоянно обмениваются мнениями и поддерживают коммуникацию по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Китай и Украина поддерживают бесперебойные каналы связи и обмениваются мнениями по вопросам, представляющим взаимную обеспокоенность. Обе стороны будут продолжать коммуникацию и обмены, основываясь на наших двусторонних отношениях", — сказал Ван Вэньбин.

Однако он так и не ответил о перспективе дискуссии президентов и когда она возможна.

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине сейчас идет работа над диалогом нашей страны с Китаем. Целью является организация телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпинем.

Также недавно пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что в Китае поддерживают все усилия, которые помогут восстановлению мира в Украине. Позиция Китая относительно "кризиса в Украине" последовательная и четкая с самого начала, ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.

Китай
переговоры
Украина
война в Украине

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