У Києві та області оголошено повітряну тривогу
27 квітня 2024 22:12
Прикордонники стежать за "Шахедами" у нічному небі. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
У Києві та області оголошено про загрозу "Шахедів". Також тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
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Також тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях.
Нещодавно повідомлялось, що у Одесі лунала повітряна тривога через загрозу БПЛА.
Також ми писали, що 24 квітня зранку Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. В один момент люди залишися без житла та планів на майбутнє.
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