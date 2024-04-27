У Києві та області оголошено повітряну тривогу

Прикордонники стежать за "Шахедами" у нічному небі. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві та області оголошено про загрозу "Шахедів". Також тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Також тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях.

Скриншот карти тривог

Нещодавно повідомлялось, що у Одесі лунала повітряна тривога через загрозу БПЛА.

Також ми писали, що 24 квітня зранку Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. В один момент люди залишися без житла та планів на майбутнє.