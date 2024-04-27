В Одесі лунає повітряна тривога

Російський ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: twitter.com/betyna71

Повітряну тривогу ввечері 27 квітня, у суботу, оголосили у на Півдні України. Зокрема, ворожий БПЛА рухається з Миколаївщини курсом на Одесу.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Подробиці уточнюються.

Раніше повідомлялось, що в Одесі 25 квітня пролунали вибухи. Попередньо військові попереджали про запуск ворогом розвідувального дрона у напрямку регіону.

Також ми писали, що 24 квітня ранку Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. В один момент люди залишися без житла та планів на майбутнє.