Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза
Повітряну тривогу у декількох областях України оголосили вдень, 23 квітня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Полтавську, Черкаську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
До того ж зафіксовано російську ракету в напрямку Дніпра.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 23 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Також за останню добу удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.
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