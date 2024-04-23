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Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

23 квітня 2024 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у декількох областях України оголосили вдень, 23 квітня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Полтавську, Черкаську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

До того ж зафіксовано російську ракету в напрямку Дніпра.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 23 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також за останню добу удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

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