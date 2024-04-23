Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

Российская ракета в небе. Илюстративное фото: DW

Воздушную тревогу в нескольких областях Украины объявили днем, 23 апреля. Речь идет о Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

К тому же зафиксирована российская ракета в направлении Днепра.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Днепре раздались днем, 23 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также за последние сутки удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.