Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза
Воздушную тревогу в нескольких областях Украины объявили днем, 23 апреля. Речь идет о Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
К тому же зафиксирована российская ракета в направлении Днепра.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Днепре раздались днем, 23 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Также за последние сутки удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.
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