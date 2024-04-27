В Киеве и области объявлена воздушная тревога
27 апреля 2024 22:12
Пограничники наблюдают за "Шахедами" в ночном небе. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
В Киеве и области объявлено об угрозе "Шахедов". Также тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
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Также тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Недавно сообщалось, что в Одессе звучала воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
Также мы писали, что 24 апреля с утра Россия атаковала Одессу ракетами из тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.
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