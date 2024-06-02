У Херсоні лунають вибухи
Росіяни здійснюють обстріл прибережних зон Херсона. Загарбники завдають ударів з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра.
Про це повідомив очільник Херсонської міської війської адміністрації Роман Мрочко у неділю, 2 червня.
Ворог обстрілює Херсон
Ворог не припиняє обстрілювати Херсон. Наразі у місті тривають вибухи. Армія російських загарбників завдає ударів з тимчасово окупованого лівого берега.
"Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!", — закликав Мрочко.
Він також зазначив, що на даний момент обстріл прибережних зон міста не припиняється.
Раніше ми повідомляли, що начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Олександр Толоконніков розповів, скільки осіб з 300 тисяч громадян залишилося в Херсоні. За його словами, йдеться про 65 тисяч.
Нагадуємо, що у Херсоні у четвер, 30 травня, лунали вибухи. У місті та області не оголошували повітряну тривогу.
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