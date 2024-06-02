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У Херсоні лунають вибухи

2 червня 2024 08:51
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Херсоні лунають вибухи
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: depositphotos.com
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Росіяни здійснюють обстріл прибережних зон Херсона. Загарбники завдають ударів з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра.

Про це повідомив очільник Херсонської міської війської адміністрації Роман Мрочко у неділю, 2 червня.

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Повідомлення про удари по Херсону. Фото: скриншот

Ворог обстрілює Херсон

Ворог не припиняє обстрілювати Херсон. Наразі у місті тривають вибухи. Армія російських загарбників завдає ударів з тимчасово окупованого лівого берега. 

"Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!", — закликав Мрочко.

Він також зазначив, що на даний момент обстріл прибережних зон міста не припиняється.

обстріл Херсону триває
Обстріл Херсону не припиняється. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Олександр Толоконніков розповів, скільки осіб з 300 тисяч громадян залишилося в Херсоні. За його словами, йдеться про 65 тисяч.

Нагадуємо, що у Херсоні у четвер, 30 травня, лунали вибухи. У місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Україна
Херсон
окупанти
вибух
обстріли
ракетний удар
війна

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