У Херсоні лунають вибухи

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Росіяни здійснюють обстріл прибережних зон Херсона. Загарбники завдають ударів з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра.

Про це повідомив очільник Херсонської міської війської адміністрації Роман Мрочко у неділю, 2 червня.

Читайте також:

Повідомлення про удари по Херсону. Фото: скриншот

Ворог обстрілює Херсон

Ворог не припиняє обстрілювати Херсон. Наразі у місті тривають вибухи. Армія російських загарбників завдає ударів з тимчасово окупованого лівого берега.

"Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!", — закликав Мрочко.

Він також зазначив, що на даний момент обстріл прибережних зон міста не припиняється.

Обстріл Херсону не припиняється. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Олександр Толоконніков розповів, скільки осіб з 300 тисяч громадян залишилося в Херсоні. За його словами, йдеться про 65 тисяч.

Нагадуємо, що у Херсоні у четвер, 30 травня, лунали вибухи. У місті та області не оголошували повітряну тривогу.