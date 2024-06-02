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В Херсоне раздаются взрывы

2 июня 2024 08:51
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Херсоне раздаются взрывы
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративный: depositphotos.com
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Россияне совершают обстрел прибрежных зон Херсона. Захватчики наносят удары с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье, 2 июня.

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обстрел Херсона
Сообщения об ударах по Херсону. Фото: скриншот

Враг обстреливает Херсон

Враг не перестает обстреливать Херсон. В городе продолжаются взрывы. Армия русских захватчиков наносит удары с временно оккупированного левого берега.

"Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!", — призвал Мрочко.

Он также отметил, что на данный момент обстрелы прибрежных зон города не прекращаются.

обстрел Херсона продолжается
Обстрел Херсона не прекращается. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской Александр Толоконников рассказал, сколько человек из 300 тысяч граждан осталось в Херсоне. По его словам, речь идет о 65 тысячах.

Напоминаем, что в Херсоне в четверг, 30 мая, раздавались взрывы. В городе и области не объявили воздушную тревогу.

Украина
Херсон
оккупанты
взрыв
обстрелы
ракетный удар
война

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