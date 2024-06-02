В Херсоне раздаются взрывы
Россияне совершают обстрел прибрежных зон Херсона. Захватчики наносят удары с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье, 2 июня.
Враг обстреливает Херсон
Враг не перестает обстреливать Херсон. В городе продолжаются взрывы. Армия русских захватчиков наносит удары с временно оккупированного левого берега.
"Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!", — призвал Мрочко.
Он также отметил, что на данный момент обстрелы прибрежных зон города не прекращаются.
Ранее мы сообщали, что начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской Александр Толоконников рассказал, сколько человек из 300 тысяч граждан осталось в Херсоне. По его словам, речь идет о 65 тысячах.
Напоминаем, что в Херсоне в четверг, 30 мая, раздавались взрывы. В городе и области не объявили воздушную тревогу.
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