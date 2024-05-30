У Херсоні увечері 30 травня чутно вибухи

У Херсоні пролунали вибухи
30 травня 2024 22:46
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
У Херсоні у четвер, 30 травня, лунають вибухи. У місті та області не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Вибухи в Херсоні 30 травня
Місцеві мешканці пишуть, що в Херсоні чутно вибухи. Водночас місцева влада це поки що ніяк не коментує.
Зазначимо, що станом на 22:50 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо, росіяни атакували село Руська Лозова Харківського району. Через обстріл загинув місцевий мешканець.
Також ми писали, що окупанти вдарили по будівлі навчального закладу в Харківській області.
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