У Херсоні увечері 30 травня чутно вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Херсоні у четвер, 30 травня, лунають вибухи. У місті та області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Вибухи в Херсоні 30 травня

Місцеві мешканці пишуть, що в Херсоні чутно вибухи. Водночас місцева влада це поки що ніяк не коментує.

Зазначимо, що станом на 22:50 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни атакували село Руська Лозова Харківського району. Через обстріл загинув місцевий мешканець.

Також ми писали, що окупанти вдарили по будівлі навчального закладу в Харківській області.