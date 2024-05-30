В Херсоне вечером 30 мая слышны взрывы

В Херсоне раздались взрывы
30 мая 2024 22:46
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети
В Херсоне в четверг, 30 мая, раздаются взрывы. В городе и области не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Взрывы в Херсоне 30 мая
Местные жители пишут, что в Херсоне слышны взрывы. В то же время местные власти это пока никак не комментируют.
Отметим, что по состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, россияне атаковали село Русская Лозовая Харьковского района. Из-за обстрела погиб местный житель.
Также мы писали, что оккупанты ударили по зданию учебного заведения в Харьковской области.
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