Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Херсоне раздались взрывы arrow

В Херсоне раздались взрывы

30 мая 2024 22:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Херсоне вечером 30 мая слышны взрывы
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Херсоне в четверг, 30 мая, раздаются взрывы. В городе и области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:
null
Скриншот сообщения Новини.LIVE

Взрывы в Херсоне 30 мая

Местные жители пишут, что в Херсоне слышны взрывы. В то же время местные власти это пока никак не комментируют.

Отметим, что по состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

тревога 30 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне атаковали село Русская Лозовая Харьковского района. Из-за обстрела погиб местный житель.

Также мы писали, что оккупанты ударили по зданию учебного заведения в Харьковской области.

оккупанты
Херсон
взрыв
обстрелы
война в Украине
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера