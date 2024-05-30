Речник Херсонської ОВА пояснив, як місто атакують росіяни

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков

Росіяни підступно обстрілюють житлові квартали Херсона та області. Після обстрілу вони відходять і ховаються у населених пунктах на лівому березі.

Про це речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив в ефірі телеканалу "Ми - Україна" у четвер, 30 травня.

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Як заявив речник, окупанти вже протягом довгого часу використовують одинакову тактику. Вони виїжджають на лівий берег Дніпра, обстрілюють житлові квартали Херсона та інші населені пункти області та втікають.

"А ховаються серед домівок в Олешках, Голій Пристані - якщо мова про удари по Херсону. У випадку з Бериславом навпроти є Нова Каховка, яка дуже близько - там вузьке місце в річці Дніпро: снаряди та дрони долітають швидко", — додав Толоконніков.

Нагадаємо, 29 травня росіяни атакували Антонівку на Херсонщині, внаслідок обстрілів поранено місцевого мирного мешканця.

Днем раніше, 28 травня окупанти завдали ударів по Бериславу в Херсонській області. Загинув місцевий житель.