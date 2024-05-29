В Антонівці на Херсонщині було чутно вибухи 29 травня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські загарбники у середу, 29 травня, здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Удар по Антонівці 29 травня

Сьогодні увечері близько 20:30 росіяни атакували Антонівку. Ворог скинув вибухівку з безпілотника, внаслідок чого 61-річний місцевий мешканець отримав травми.

Чоловіка ушпиталили з уламковим поранення грудної клітини, наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог намагається просунутися вглиб території, однак зазнає невдачі.

А Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової активності росіян на фронті.