В Антонівці на Херсонщині було чутно вибухи 29 травня

Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА
Російські загарбники у середу, 29 травня, здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Удар по Антонівці 29 травня
Сьогодні увечері близько 20:30 росіяни атакували Антонівку. Ворог скинув вибухівку з безпілотника, внаслідок чого 61-річний місцевий мешканець отримав травми.
Чоловіка ушпиталили з уламковим поранення грудної клітини, наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.
А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог намагається просунутися вглиб території, однак зазнає невдачі.
А Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової активності росіян на фронті.
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