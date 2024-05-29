Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА arrow

Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА

29 травня 2024 22:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Антонівці на Херсонщині було чутно вибухи 29 травня
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у середу, 29 травня, здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

Читайте також:

Удар по Антонівці 29 травня

Сьогодні увечері близько 20:30 росіяни атакували Антонівку. Ворог скинув вибухівку з безпілотника, внаслідок чого 61-річний місцевий мешканець отримав травми.

Чоловіка ушпиталили з уламковим поранення грудної клітини, наразі медики надають йому необхідну допомогу.

null
Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог намагається просунутися вглиб території, однак зазнає невдачі.

А Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової активності росіян на фронті.

обстріли
Херсонська область
окупанти
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі