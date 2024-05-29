В Антоновке на Херсонщине были слышны взрывы 29 мая

Россия атаковала Антоновку на Херсонщине, есть раненный, — ОВА
Российские захватчики в среду, 29 мая, совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Удар по Антоновке 29 мая
Сегодня вечером около 20:30 россияне атаковали Антоновку. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего 61-летний местный житель получил травмы.
Мужчину госпитализировали с обломочным ранением грудной клетки, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет перебросить еще 300 тыс. военных.
А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг пытается продвинуться вглубь территории, однако терпит неудачу.
А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новой активности россиян на фронте.
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