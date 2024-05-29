В Антоновке на Херсонщине были слышны взрывы 29 мая

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Нацполиция

Российские захватчики в среду, 29 мая, совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

Читайте также:

Удар по Антоновке 29 мая

Сегодня вечером около 20:30 россияне атаковали Антоновку. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего 61-летний местный житель получил травмы.

Мужчину госпитализировали с обломочным ранением грудной клетки, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Скриншот поста ОВА

Напомним, Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет перебросить еще 300 тыс. военных.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг пытается продвинуться вглубь территории, однако терпит неудачу.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новой активности россиян на фронте.