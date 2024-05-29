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Россия атаковала Антоновку на Херсонщине, есть раненный, — ОВА

29 мая 2024 22:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Антоновке на Херсонщине были слышны взрывы 29 мая
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в среду, 29 мая, совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Сегодня вечером около 20:30 россияне атаковали Антоновку. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего 61-летний местный житель получил травмы.

Мужчину госпитализировали с обломочным ранением грудной клетки, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет перебросить еще 300 тыс. военных.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг пытается продвинуться вглубь территории, однако терпит неудачу.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новой активности россиян на фронте.

обстрелы
Херсонская область
оккупанты
ракеты
война в Украине

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