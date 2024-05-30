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Спикер Херсонской ОВА объяснил коварную российскую тактику обстрела мирных жителей

30 мая 2024 09:39
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Спикер Херсонской ОВА объяснил, как город атакуют россияне
Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне коварно обстреливают жилые кварталы Херсона и области. После обстрела они уходят и прячутся в населенных пунктах на левом берегу.

Об этом пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил в эфире телеканала "Ми - Україна" в четверг, 30 мая.

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Как заявил спикер, оккупанты уже в течение длительного времени используют одинаковую тактику. Они выезжают на левый берег Днепра, обстреливают жилые кварталы Херсона и другие населенные пункты области и убегают.

"А прячутся среди домов в Олешках, Голой Пристани если речь об ударах по Херсону. В случае с Бериславом  напротив есть Новая Каховка, которая очень близко там узкое место в реке Днепр: снаряды и дроны долетают быстро", — добавил Толоконников.

Напомним, 29 мая россияне атаковали Антоновку на Херсонщине, в результате обстрелов ранен местный мирный житель.

Днем ранее, 28 мая оккупанты нанесли удары по Бериславу в Херсонской области . Погиб местный житель.

оккупанты
Херсон
россияне
обстрелы
война в Украине
Херсонская ОГА

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