Спикер Херсонской ОВА объяснил, как город атакуют россияне

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников

Россияне коварно обстреливают жилые кварталы Херсона и области. После обстрела они уходят и прячутся в населенных пунктах на левом берегу.

Об этом пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил в эфире телеканала "Ми - Україна" в четверг, 30 мая.

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Как заявил спикер, оккупанты уже в течение длительного времени используют одинаковую тактику. Они выезжают на левый берег Днепра, обстреливают жилые кварталы Херсона и другие населенные пункты области и убегают.

"А прячутся среди домов в Олешках, Голой Пристани — если речь об ударах по Херсону. В случае с Бериславом — напротив есть Новая Каховка, которая очень близко — там узкое место в реке Днепр: снаряды и дроны долетают быстро", — добавил Толоконников.

Напомним, 29 мая россияне атаковали Антоновку на Херсонщине, в результате обстрелов ранен местный мирный житель.

Днем ранее, 28 мая оккупанты нанесли удары по Бериславу в Херсонской области . Погиб местный житель.