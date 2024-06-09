Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Канаді спалахнув пасажирський літак під час зльоту — відео arrow

У Канаді спалахнув пасажирський літак під час зльоту — відео

9 червня 2024 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Торонто в небі загорівся пасажирський літак Boeing-777
Зліт літака, який загорівся. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Торонто, Канада, під час зльоту спалахнув пасажирський літак. Йдеться про Boeing-777.

Про це повідомляє FlightMode у соцмережі X.

Читайте також:

Вогонь під час зльоту літака

Двигун літака компанії Air Canada почав іскрити. Після цього хвостову частину охопило полум'ям. 

Boeing-777 розвернувся та вимушений був здійснити посадку в аеропорту. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів не постраждав. Загалом на борту їх було 389.

null
Допис FlightMode. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня над Чорним морем було зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, та разом з ним дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Вони патрулювали повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Також у США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.  

вогонь
пожежа
небезпека
літаки
Канада
пассажиры

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку