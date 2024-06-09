У Торонто в небі загорівся пасажирський літак Boeing-777

У Канаді спалахнув пасажирський літак під час зльоту — відео
У Торонто, Канада, під час зльоту спалахнув пасажирський літак. Йдеться про Boeing-777.
Про це повідомляє FlightMode у соцмережі X.
Вогонь під час зльоту літака
Двигун літака компанії Air Canada почав іскрити. Після цього хвостову частину охопило полум'ям.
Boeing-777 розвернувся та вимушений був здійснити посадку в аеропорту. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів не постраждав. Загалом на борту їх було 389.
Нагадаємо, 9 червня над Чорним морем було зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, та разом з ним дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Вони патрулювали повітряний простір біля південних берегів Одещини.
Також у США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.
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