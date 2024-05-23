Над Вінницькою областю пролетів пасажирський літак

Пасажирський літак Boeing. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У Вінницькій області вночі 23 травня помітили в небі пасажирський літак. Йдеться про Boeing.

Про це повідомляє сервіс Flightradar.

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За даними Flightradar, борт належить компанії "Турецькі авіалінії".

Літак над Вінницькою областю 23 травня. Фото: Flightradar

Зазначимо, що пасажирське авіасполучення з Україною було перервано з початком повномасштабної війни проти Росії.

Нагадаємо, 21 травня літак НАТО Boeing P-8A Poseidon був на патрулюванні у повітряному просторі Румунії. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролював ситуацію поблизу кордону Одещини та над акваторією Чорного моря.

Також голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові може сприяти безпеці повітряного простору над Україною. Він висловив сподівання, що це відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів відвідати Україну.