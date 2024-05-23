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Вночі у Вінницькій області помітили в небі пасажирський літак

23 травня 2024 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Над Вінницькою областю пролетів пасажирський літак
Пасажирський літак Boeing. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вінницькій області вночі 23 травня помітили в небі пасажирський літак. Йдеться про Boeing.

Про це повідомляє сервіс Flightradar.

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Boeing над Вінницькою областю

За даними Flightradar, борт належить компанії "Турецькі авіалінії".

Пасажирський літак над Вінницькою областю 23 травн
Літак над Вінницькою областю 23 травня. Фото: Flightradar

Зазначимо, що пасажирське авіасполучення з Україною було перервано з початком повномасштабної війни проти Росії.

Нагадаємо, 21 травня літак НАТО Boeing P-8A Poseidon був на патрулюванні у повітряному просторі Румунії. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролював ситуацію поблизу кордону Одещини та над акваторією Чорного моря. 

Також голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові може сприяти безпеці повітряного простору над Україною. Він висловив сподівання, що це відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів відвідати Україну.

літак
Україна
Вінницька область
літаки
Boeing

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