Над Вінницькою областю пролетів пасажирський літак

Вночі у Вінницькій області помітили в небі пасажирський літак
У Вінницькій області вночі 23 травня помітили в небі пасажирський літак. Йдеться про Boeing.
Про це повідомляє сервіс Flightradar.
Boeing над Вінницькою областю
За даними Flightradar, борт належить компанії "Турецькі авіалінії".
Зазначимо, що пасажирське авіасполучення з Україною було перервано з початком повномасштабної війни проти Росії.
Нагадаємо, 21 травня літак НАТО Boeing P-8A Poseidon був на патрулюванні у повітряному просторі Румунії. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролював ситуацію поблизу кордону Одещини та над акваторією Чорного моря.
Також голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові може сприяти безпеці повітряного простору над Україною. Він висловив сподівання, що це відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів відвідати Україну.
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