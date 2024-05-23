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Ночью в Винницкой области заметили в небе пассажирский самолет

23 мая 2024 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Над Винницкой областью пролетел пассажирский самолет
Пассажирский самолет Boeing. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Винницкой области ночью 23 мая заметили в небе пассажирский самолет. Речь идет о Boeing.

Об этом сообщает сервис Flightradar.

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Boeing над Винницкой областью

По данным Flightradar, борт принадлежит компании "Турецкие авиалинии".

Пассажирский самолет над Винницкой областью 23 мая
Самолет над Винницкой областью 23 мая. Фото: Flightradar

Отметим, что пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано с началом полномасштабной войны против России.

Напомним, 21 мая самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon находился на патрулировании в воздушном пространстве Румынии. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролировал ситуацию у границы Одесской области и над акваторией Черного моря.

Также глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что открытие аэропорта во Львове может способствовать безопасности воздушного пространства над Украиной. Он выразил надежду, что это откроет большие возможности для иностранных инвесторов и туристов посетить Украину.

самолет
Украина
Винницкая область
самолеты
Boeing

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