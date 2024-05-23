Над Винницкой областью пролетел пассажирский самолет

Ночью в Винницкой области заметили в небе пассажирский самолет
В Винницкой области ночью 23 мая заметили в небе пассажирский самолет. Речь идет о Boeing.
Об этом сообщает сервис Flightradar.
Boeing над Винницкой областью
По данным Flightradar, борт принадлежит компании "Турецкие авиалинии".
Отметим, что пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано с началом полномасштабной войны против России.
Напомним, 21 мая самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon находился на патрулировании в воздушном пространстве Румынии. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролировал ситуацию у границы Одесской области и над акваторией Черного моря.
Также глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что открытие аэропорта во Львове может способствовать безопасности воздушного пространства над Украиной. Он выразил надежду, что это откроет большие возможности для иностранных инвесторов и туристов посетить Украину.
Читайте Новини.LIVE!