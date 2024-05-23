Над Винницкой областью пролетел пассажирский самолет

Пассажирский самолет Boeing. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

В Винницкой области ночью 23 мая заметили в небе пассажирский самолет. Речь идет о Boeing.

Об этом сообщает сервис Flightradar.

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Boeing над Винницкой областью

По данным Flightradar, борт принадлежит компании "Турецкие авиалинии".

Самолет над Винницкой областью 23 мая. Фото: Flightradar

Отметим, что пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано с началом полномасштабной войны против России.

Напомним, 21 мая самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon находился на патрулировании в воздушном пространстве Румынии. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролировал ситуацию у границы Одесской области и над акваторией Черного моря.

Также глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что открытие аэропорта во Львове может способствовать безопасности воздушного пространства над Украиной. Он выразил надежду, что это откроет большие возможности для иностранных инвесторов и туристов посетить Украину.