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Над територією України був помічений російський пасажирський літак Москва —Анталія

10 травня 2024 20:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У напрямку Бахмута летів пасажирський літак Boeing 777 Москва-Анталія
Російський пасажирський літак у небі. Фото: Shutterstock
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На територію України увійшов ворожий пасажирський літак Boeing 777 Москва-Анталія. Він перебував у Харківській області і пересувався у напрямку Бахмута.

Це зафіксували у онлайн карті польотів літаків FlightRadar.

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Офіційного підтвердження щодо перебування літака у українському просторі немає.

Над територією України був помічений російський пасажирський літак Москва —Анталія - фото 1

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, скоріш за все, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож, я б швидше пояснив це забоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — каже експерт з авіаційного права Андрій Гук для ТСН.

Збій виник не через погодні умови

Експерт зазначив, що збій виник точно не через погодні умови. Адже для цього повинна бути настільки сильна гроза, якої ще до цього у природі не було ніколи. 

Хоча вже фіксувалися випадки, коли пасажирські літаки на заході країни залітали до українського простору. Так пілот намагався облетіти грозу через нашу територію.

Нагадаємо, що 10 травня літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює в повітряному просторі Румунії. Цей американський розвідувальник працює вздовж південних берегів Одеської області та спостерігає за ситуацією у Чорному морі.

Ми писали, що українська армія продовжує успішне полювання на російську авіацію на Донбасі. Минулого тижня був збитий ще один штурмовик Су-25. 

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