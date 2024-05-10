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Над территорией Украины был замечен российский пассажирский самолет Москва —Анталия

10 мая 2024 20:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В направлении Бахмута летел пассажирский самолет Boeing 777 Москва-Анталия
Российский пассажирский самолет в небе. Фото: Shutterstock
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На территорию Украины вошел вражеский пассажирский самолет Boeing 777 Москва—Анталия. Он находился в Харьковской области и передвигался в направлении Бахмута.

Это зафиксировали в онлайн карте полетов самолетов FlightRadar .

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Официального подтверждения пребывания самолета в украинском пространстве нет.

Над территорией Украины был замечен российский пассажирский самолет Москва-Анталия - фото 1

"Так маловероятно в условиях войны. Возможно произошел сбой в показах на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Потому что такое флайтрадар – это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в В нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это убоем в программе", — говорит эксперт по авиационному праву Андрей Гук для ТСН.

Сбой возник не из-за погодных условий

Эксперт отметил, что сбой возник точно не из-за погодных условий. Ведь для этого должна быть столь сильная гроза, которой до этого в природе не было никогда.

Хотя уже фиксировались случаи, когда пассажирские самолеты на западе страны залетали в украинское пространство. Так пилот пытался облететь грозу через нашу территорию.

Напомним, что 10 мая самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует в воздушном пространстве Румынии. Этот американский разведчик работает вдоль южных берегов Одесской области и наблюдает за ситуацией в Черном море.

Мы писали, что украинская армия продолжает успешную охоту на российскую авиацию в Донбассе. На прошлой неделе был сбит еще один штурмовик Су-25.

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