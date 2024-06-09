В Торонто в небе загорелся пассажирский самолет Boeing-777 в небе

В Канаде вспыхнул пассажирский самолет во время взлета — видео
В Торонто, Канада, во время взлета вспыхнул пассажирский самолет. Речь идет о Boeing-777.
Об этом сообщает FlightMode в соцсети X.
Огонь во время взлета самолета
Двигатель самолета компании Air Canada начал искрить. После этого хвостовую часть охватило пламенем.
Boeing-777 развернулся и вынужден был совершить посадку в аэропорту. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. Всего на борту их было 389.
Напомним, 9 июня над Черным морем был зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon, и вместе с ним дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Они патрулировали воздушное пространство у южных берегов Одесской области.
Также в США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.
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