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У ЄС закликають виконувати виданий МКС ордер на арешт Путіна

20 вересня 2024 08:18
Галина Шподарева - редактор
ЄС закликав держави виконувати ордер на арешт Путіна
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

У Європейському Союзі закликали усі держави, які прийняти Римський статут, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема щодо арешту російського диктатора Володимира Путіна. Мова про ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом через воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей. 

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, пише "Укрінформ". 

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"ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених Росією на тимчасово окуповані території України або незаконно депортованих до РФ та Білорусі. Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну", — йдеться в заяві.

Також ЄС наголошує на звільненні всіх незаконно затриманих осіб, зокрема трьох співробітників ОБСЄ, які перебувають у свавільному ув'язненні.

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", — вказується в документі.

Підтримка України

У документі йдеться й про "тверду підтримку" справедливого та сталого миру в Україні "відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН, з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України".

"Для досягнення цього ми закликаємо агресора, Росію, негайно припинити свою агресивну війну та повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — зазначили в ЄС.

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