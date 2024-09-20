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В ЄС зробили заяву щодо повернення додому військовозобов'язаних біженців

20 вересня 2024 08:14
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В ЄС відповіли чи планують повертати військовозобов'язаних біженців в Україну
Чоловіки у ЦНАП оновлюють дані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні триває мобілізація, тож в суспільстві неодноразово виникали питання доцільності повернення додому військовозобов'язаних громадян з-за кордону. У Європейському союзі відповіли чи можливо впровадити таку ініціативу.

Про це висловилась профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

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Ілва Йоганссон заявила, що мобілізація українських біженців неможлива в рамках дії Директиви про тимчасовий захист.  Тобто він не передбачає урізноманітнений підхід до українських біженців виходячи з їх статі, віку, військовозобов’язаності.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (цей документ регулює статус українських біженців на території Єврпейського союзу. — Ред.)", — сказала посадовиця.

Водночас Ілва Йоганссон додала, що ЄС не збирається нікого видворяти примусово з українських біженців, але там "готові підтримати тих, хто хоче повернутися" і збираються обговорити з представниками української влади, як це можна зробити. 

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", — сказала вона. 

Нагадаємо, навесні 2024 року влада Німеччини заявила, що не буде повертати військовозобов'язаних українських чоловіків додому. Про таку ж позицію висловились й у США.

Водночас нардепи розповіли чи є в планах української влади співпрацювати з країнами для повернення військовозобов'язаних осіб в Україну з-за кордону. 

У серпні 2024 року радник голови ОП України Михайло Подоляк заявив, що Польща готова допомогти у поверненні українських військовозобов'язаних чоловіків до країни. Згодом Володимир Зеленський заявив що Україна має з Польщею домовленість про тих, хто незаконно перетинав кордон. Таких людей відправлятимуть назад.  Також він назвав країни, які погодились підтримати таку домовленість.

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Європейський союз мобілізація військовозобов'язані чоловіки екстрадиція

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