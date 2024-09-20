В ЕС ответили или планируют возвращать военнообязанных беженцев в Украину

В ЕС сделали заявление о возвращении домой военнообязанных беженцев
В Украине продолжается мобилизация, поэтому в обществе неоднократно возникали вопросы целесообразности возвращения домой военнообязанных граждан из-за границы. В Европейском союзе ответили возможно ли внедрить такую инициативу.
Об этом высказалась профильная еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.
Мобилизация украинцев за границей невозможна
Илва Йоганссон заявила, что мобилизация украинских беженцев невозможна в рамках действия Директивы о временной защите. То есть он не предполагает разнообразный подход к украинским беженцам исходя из их пола, возраста, военнообязанности.
"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (этот документ регулирует статус украинских беженцев на территории Европейского союза. — Ред.)", — сказала чиновник.
В то же время, Илва Йоганссон добавила, что ЕС не собирается никого выдворять принудительно из украинских беженцев, но там "готовы поддержать тех, кто хочет вернуться" и собираются обсудить с представителями украинской власти, как это можно сделать.
"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", — сказала она.
Напомним, весной 2024 года власти Германии заявили, что не будут возвращать военнообязанных украинских мужчин домой. О такой же позиции высказались и в США.
В то же время нардепы рассказали, есть ли в планах украинской власти сотрудничать со странами для возвращения военнообязанных лиц в Украину из-за границы.
В августе 2024 года советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша готова помочь в возвращении украинских военнообязанных мужчин в страну. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть с Польшей договоренность о тех, кто незаконно пересекал границу. Таких людей отправят обратно. Также он назвал страны, которые согласились поддержать такую договоренность.
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