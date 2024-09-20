В ЕС ответили или планируют возвращать военнообязанных беженцев в Украину

Мужчины в ЦПАП обновляют данные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продолжается мобилизация, поэтому в обществе неоднократно возникали вопросы целесообразности возвращения домой военнообязанных граждан из-за границы. В Европейском союзе ответили возможно ли внедрить такую инициативу.

Об этом высказалась профильная еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.

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Мобилизация украинцев за границей невозможна

Илва Йоганссон заявила, что мобилизация украинских беженцев невозможна в рамках действия Директивы о временной защите. То есть он не предполагает разнообразный подход к украинским беженцам исходя из их пола, возраста, военнообязанности.

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (этот документ регулирует статус украинских беженцев на территории Европейского союза. — Ред.)", — сказала чиновник.

В то же время, Илва Йоганссон добавила, что ЕС не собирается никого выдворять принудительно из украинских беженцев, но там "готовы поддержать тех, кто хочет вернуться" и собираются обсудить с представителями украинской власти, как это можно сделать.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", — сказала она.

Напомним, весной 2024 года власти Германии заявили, что не будут возвращать военнообязанных украинских мужчин домой. О такой же позиции высказались и в США.

В то же время нардепы рассказали, есть ли в планах украинской власти сотрудничать со странами для возвращения военнообязанных лиц в Украину из-за границы.

В августе 2024 года советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша готова помочь в возвращении украинских военнообязанных мужчин в страну. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть с Польшей договоренность о тех, кто незаконно пересекал границу. Таких людей отправят обратно. Также он назвал страны, которые согласились поддержать такую договоренность.