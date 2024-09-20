ЕС призвал государства исполнять ордер на арест Путина

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

В Европейском Союзе призвали все государства, принявшие Римский статут, выполнять свои международные обязательства, в частности, по аресту российского диктатора Владимира Путина. Речь об ордере на арест, выданном Международным уголовным судом из-за военных преступлений, связанных с незаконной депортацией украинских детей.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза об агрессии России против Украины, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет "Укринформ".

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"ЕС остается глубоко обеспокоенным судьбой всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно перемещенных Россией на временно оккупированные территории Украины или незаконно депортированных в РФ и Беларусь. Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", — говорится в заявлении.

Также ЕС отмечает освобождение всех незаконно задержанных лиц, в том числе трех сотрудников ОБСЕ, которые находятся в произвольном заключении.

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МУС", — указывается в документе.

Поддержка Украины

В документе говорится и о "твердой поддержке" справедливого и устойчивого мира в Украине "в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Для достижения этого мы призываем агрессора, Россию, немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — отметили в ЕС.