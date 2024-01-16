У ЄС перевіряють, скільки зброї надали Україні після вторгнення РФ, — FT

Снаряди. Фото: uprom.info

Брюссель почав проводити перевірку, скільки зброї надав Європейський Союз для України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Це відбувається на тлі заяв про те, що деякі країни відправляли менше, ніж могли.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела в ЄС.

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Аудит наданого Україні озброєння

Джерела розповіли, що аудит проводить Європейська служба зовнішніх дій (EEAS). Вона планує представити свої результати країнам-членам до позачергового саміту лідерів ЄС 1 лютого.

За словами дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами ЄС у відповідь на запити EEAS.

FT зазначає, що перевірка наданого Україні озброєння вже зіткнулася з опором з боку деяких країн, які не хочуть видавати повних даних.

Рішення про початок аудиту виникло після прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца підрахувати та порівняти військові поставки з країн ЄС до України.

"Поставки зброї для України, які планує наразі більшість країн-членів ЄС, надто малі. Нам також потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери для підтримки України цього року", — наголосив він.

Слова Шольца сприйняли як докір іншим державам ЄС. Йдеться про Францію та Італію, чиї військові обіцянки набагато менші. Заклик Шольца підтримали високопосадовці в Брюсселі, які вважають, що деякі країни можуть надати Україні більше зброї у критичний момент конфлікту.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує поставки зброї в Україну.

"Ми повинні переконатися, що EPF повернувся на правильний шлях і ми можемо знову використовувати його для подальших траншів підтримки України", — сказав високопоставлений дипломат ЄС.

За його словами, без EPF деякі країни-члени ЄС не надаватимуть жодної військової підтримки.

Нагадаємо, народний депутат Єгор Чернєв наголосив, якщо Україна програє у війні, то це також буде поразка країн Заходу. За його словами, зруйнується світовий порядок. Він закликав Захід прокинутися та надати всю необхідну зброю.

Також ми писали, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що спроби російських загарбників дискредитувати виділення військової допомоги Україні виявлялися фейками. Особливо це стосується чуток, що американська зброя потрапила в незаконний обіг в інших куточках світу.