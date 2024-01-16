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В ЕС проверяют, сколько оружия предоставили Украине после вторжения РФ, — FT

16 января 2024 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ЕС проверяют, сколько оружия предоставили Украине после вторжения РФ, — FT
Снаряды. Фото: uprom.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Брюссель начал проводить проверку, сколько оружия предоставил Европейский Союз Украине после начала полномасштабного вторжения России. Это происходит на фоне заявлений о том, что некоторые страны отправляли меньше, чем могли.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника в ЕС.

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Аудит предоставленного Украине вооружения

Источники рассказали, что аудит проводится Европейской службой внешних действий (EEAS). Она планирует представить свои результаты странам-членам до внеочередного саммита лидеров ЕС 1 февраля.

По словам дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами ЕС в ответ на запросы EEAS.

FT отмечает, что проверка предоставленного Украине вооружения уже столкнулась с сопротивлением некоторых стран, которые не хотят выдавать полные данные.

Решение о начале аудита возникло после просьбы канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки из стран ЕС в Украину.

"Поставки оружия для Украины, которые планирует сейчас большинство стран-членов ЕС, слишком малы. Нам также нужен обзор того, какой конкретный вклад сделают наши европейские партнеры для поддержки Украины в этом году", — подчеркнул он.

Слова Шольца восприняли как упрек другим государствам ЕС. Речь идет о Франции и Италии, чьи военные обещания намного меньше. Призыв Шольца поддержали чиновники в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могут предоставить Украине больше оружия в критический момент конфликта.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), совместного фонда, частично финансирующего поставки оружия в Украину.

"Мы должны убедиться, что EPF вернулся на правильный путь и мы можем снова использовать его для дальнейших траншей поддержки Украины", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

По его словам, без EPF некоторые страны-члены ЕС не будут оказывать никакую военную поддержку.

Напомним, народный депутат Егор Чернев отметил, что если Украина проиграет в войне, то это также будет поражение стран Запада. По его словам, разрушится мировой порядок. Он призвал Запад проснуться и предоставить все необходимое оружие.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попытки российских захватчиков дискредитировать выделение военной помощи Украине оказывались фейками. Особенно это касается слухов, что американское оружие попало в незаконное обращение в других уголках мира.

Европейский союз
война
оружие
военная помощь
Украина
Олаф Шольц

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