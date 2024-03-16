У ЄС оголосили про виділення мільярдної допомоги Україні

Прапори ЄС та України. Фото: АР

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу мають намір оголосити про створення Українського фонду допомоги з бюджетом до 5 мільярдів євро.

Про це в п'тницю, 15 березня, з посиланням на високопоставленного європейського чиновника у Брюсселі пише Інтерфакс — Україна.

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Про створення такого фонду оголосять вже у понеділок.

"Домовленості про Український фонд у межах чинного механізму Європейського фонду миру на суму у п'ять млрд євро вже готові. Крім того, є можливості для подальшого збільшення капіталу, якщо в цьому буде потреба", — повідомив він.

Він зазначив, що гроші виділяються на конкретні цілі.

"Перше — це продовження роботи військової допоміжної місії ЄС, друге — це продовження відшкодування витрат за постачання з власних запасів та односторонні закупівлі військового обладнання, яке доступне на ринку, і третє, найголовніше — це постачання спільно закупленого у європейської плюс норвезької оборонної промисловості військового обладнання", — вказав він.

Співрозмовник уточнив, що з виділених коштів 0,5 млрд євро піде на військову допоміжну місію, 1 млрд євро — на спільні закупівлі в європейського військово-промислового комплексу та Норвегії і 3,5 млрд закриють інші постачання.

За його словами, такий крок свідчить про тривалу підтримку Заходом України і її боротьбі з окупантами.

"Це сигнал Росії про те, що в Європі немає жодної втоми від війни, і ми продовжуємо підтримувати Україну і, певною мірою, це сигнал Вашингтону", — додав він.

Нагадаємо, ми писали, що деякі країни Європейського Союзу висловили свою незгоду з планом голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України. Зазначено, що Мальта, Люксембург та Угорщина висловили сумніви стосовно цього плану.

Також ми розповідали, що посли ЄС схвалили виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України. На цю подію вже відреагували верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.