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В ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине

16 марта 2024 02:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине
Флаги ЕС и Украины. Фото: АР
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза намерены объявить о создании Украинского фонда помощи с бюджетом до 5 миллиардов евро.

Об этом в пятницу, 15 марта, со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника в Брюсселе пишет Интерфакс-Украина.

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О создании такого фонда будет объявлено уже в понедельник.

"Договоренности об Украинском фонде в рамках действующего механизма Европейского фонда мира на сумму в пять млрд евро уже готовы. Кроме того, есть возможности для дальнейшего увеличения капитала, если это потребуется", — сообщил он.

Он отметил, что деньги выделяются на конкретные цели.

"Первое — это продолжение работы военной вспомогательной миссии ЕС, второе — это продолжение возмещения расходов по поставкам из собственных запасов и односторонние закупки доступного на рынке военного оборудования и третье, самое главное — это поставка совместно закупленного у европейской плюс норвежской оборонной промышленности военного оборудования ", — указал он.

Собеседник уточнил, что из выделенных средств 0,5 млрдевро пойдет на военную вспомогательную миссию, 1 млрд евро — на совместные закупки у европейского военно-промышленного комплекса и Норвегии и 3,5 млрд закроют другие поставки.

По его словам, такой шаг свидетельствует о длительной поддержке Западом Украины и ее борьбе с оккупантами.

"Это сигнал России о том, что в Европе нет никакой усталости от войны, и мы продолжаем поддерживать Украину и, в известной степени, это сигнал Вашингтона" , — добавил он.

Напомним, мы писали, что некоторые страны Европейского Союза выразили свое несогласие с планом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины. Отмечено, что Мальта, Люксембург и Венгрия выразили сомнения по этому плану.

Также мы рассказывали, что послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия для Украины. На это событие уже отреагировали верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Европейский союз
финансовая помощь
военная помощь
Украина

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