У якому стані постраждалий поліцейський, якому вдалося вижити після нападу на Вінниччині

Поліцейські навідали колегу, який вижив після збройного нападу на Вінниччині. Фото: Патрульна поліція Вінницької області

Керівники поліції Вінниччини відвідали в лікарні травмованого поліцейського. Він вижив після збройного нападу минулого тижня.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області у суботу, 27 квітня.

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Напарник загиблого Максима Зарецького, Максим Шарапанівський в результаті нападу 20 квітня з численними травмами був госпіталізований. Зараз лікарі визначають його стан як середньої тяжкості.

Максим обіцяє повернутися у стрій після одужання. Підтримати поліцейського приїхали заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Володимир Олексюк та керівник Управління кадрового забезпечення Олександр Конєв.

Володимир Олексюк подякував колезі за мужність і відданість, а Максим пообіцяв якнайшвидше повернутися у стрій, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. У ньому перебували військові, які раптово відкрили вогонь по правоохоронцях. Один з них від отриманих травм загинув, іншого було поранено.

Також ми писали, що у Вінницькій області в понеділок, 22 квітня, відбулося поховання 20-річного поліцейського, який загинув під час виконання ним службових обов'язків — його застрелили військові.