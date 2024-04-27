У якому стані постраждалий поліцейський, якому вдалося вижити після нападу на Вінниччині
Керівники поліції Вінниччини відвідали в лікарні травмованого поліцейського. Він вижив після збройного нападу минулого тижня.
Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області у суботу, 27 квітня.
В якому стані зараз постраждалий після нападу поліцейський
Напарник загиблого Максима Зарецького, Максим Шарапанівський в результаті нападу 20 квітня з численними травмами був госпіталізований. Зараз лікарі визначають його стан як середньої тяжкості.
Максим обіцяє повернутися у стрій після одужання. Підтримати поліцейського приїхали заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Володимир Олексюк та керівник Управління кадрового забезпечення Олександр Конєв.
Володимир Олексюк подякував колезі за мужність і відданість, а Максим пообіцяв якнайшвидше повернутися у стрій, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. У ньому перебували військові, які раптово відкрили вогонь по правоохоронцях. Один з них від отриманих травм загинув, іншого було поранено.
Також ми писали, що у Вінницькій області в понеділок, 22 квітня, відбулося поховання 20-річного поліцейського, який загинув під час виконання ним службових обов'язків — його застрелили військові.
Читайте Новини.LIVE!