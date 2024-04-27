В каком состоянии пострадавший полицейский, выживший после нападения в Винницкой области

Полицейские посетили коллегу, выжившего после вооруженного нападения в Винницкой области. Фото: Патрульная полиция Винницкой области

Руководители полиции Винницкой области посетили в больнице травмированного полицейского. Он выжил после вооруженного нападения на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области в субботу, 27 апреля.

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Напарник погибшего Максима Зарецкого Максим Шарапановский в результате нападения 20 апреля с многочисленными травмами был госпитализирован. Сейчас врачи определяют его состояние как средней тяжести.

Максим обещает вернуться в строй после выздоровления. Поддержать полицейского приехали заместитель начальника ГУНП в Винницкой области Владимир Олексюк и руководитель Управления кадрового обеспечения Александр Конев.

Владимир Олексюк поблагодарил коллегу за мужество и преданность, а Максим пообещал как можно скорее вернуться в строй, говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области полицейские остановили автомобиль для проверки. В нем находились военные, внезапно открывшие огонь по правоохранителям. Один из них от полученных травм погиб, другой был ранен.

Также мы писали, что в Винницкой области в понедельник, 22 апреля, прошли похороны 20-летнего полицейского, погибшего во время исполнения им служебных обязанностей — его застрелили военные.