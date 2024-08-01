Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає arrow

У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

1 серпня 2024 14:33
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Закон про іноагентів у Грузії — почав діяти реєстр для ЗМІ
Акція протесту в Грузії. Фото ілюстративне: УНН
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Грузії запрацював реєстр, до якого будуть вносити фінансовані з-за кордону неурядові організації та засоби масової інформації. Його було створено на основі закону про "іноагентів".

Про це повідомляє News-Georgia у п'ятницю, 1 серпня.

Читайте також:

Закон про "іноагентів" у Грузії

Закон зобов'язує реєструватися в реєстрі неурядові організації і ЗМІ, понад 20% фінансування яких надходить з-за кордону. Їх оголошують "організаціями, які відстоюють інтереси іноземної сили". Зареєструватися такі організації мають до 1 вересня.

Після реєстрації Мін'юст Грузії почне моніторинг з метою виявлення тих, хто ухилився. Поки незрозуміло, як відбуватиметься такий процес.

Які ще передбачено заходи 

До 1 січня 2025 року організації мають надати Мін'юсту декларації про доходи за 2023 рік. Після 1 січня — опублікувати дані про джерело і цілі фінансування на 2024 рік.

За нереєстрацію та неподання декларації передбачено штраф у розмірі 25 тисяч ларі. Після того за кожен місяць прострочення стягуватиметься ще по 20 тисяч ларі.

Грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у травні. Він спровокував масові протести та гостру критику Заходу.

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".

закон Грузія ЗМІ протести іноземці реєстр

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Сирський відвідав бригади на Східному фронті — яка ситуація на Донеччині

14:33 У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

14:31 Стовп поперек дороги — рух транспорту в центрі Одеси ускладнено

14:29 Зеленський назвав країну, яка може примусити Росію запинити війну

14:29 На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

14:21 Зростання цін та дефіцит кадрів — НБУ дізнався прогноз підприємців

14:19 Куліш зізнався, що допомогло йому завоювати "срібло" на Олімпіаді-2024

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

14:03 Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

13:58 Народний синоптик Діденко попередила, в яких областях буде найспекотніше завтра

14:33 Сирський відвідав бригади на Східному фронті — яка ситуація на Донеччині

14:33 У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

14:31 Стовп поперек дороги — рух транспорту в центрі Одеси ускладнено

14:29 Зеленський назвав країну, яка може примусити Росію запинити війну

14:29 На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

14:21 Зростання цін та дефіцит кадрів — НБУ дізнався прогноз підприємців

14:19 Куліш зізнався, що допомогло йому завоювати "срібло" на Олімпіаді-2024

14:03 Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

13:58 Народний синоптик Діденко попередила, в яких областях буде найспекотніше завтра

13:53 Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі