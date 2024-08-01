Закон про іноагентів у Грузії — почав діяти реєстр для ЗМІ

Акція протесту в Грузії. Фото ілюстративне: УНН

У Грузії запрацював реєстр, до якого будуть вносити фінансовані з-за кордону неурядові організації та засоби масової інформації. Його було створено на основі закону про "іноагентів".

Про це повідомляє News-Georgia у п'ятницю, 1 серпня.

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Закон про "іноагентів" у Грузії

Закон зобов'язує реєструватися в реєстрі неурядові організації і ЗМІ, понад 20% фінансування яких надходить з-за кордону. Їх оголошують "організаціями, які відстоюють інтереси іноземної сили". Зареєструватися такі організації мають до 1 вересня.

Після реєстрації Мін'юст Грузії почне моніторинг з метою виявлення тих, хто ухилився. Поки незрозуміло, як відбуватиметься такий процес.

Які ще передбачено заходи

До 1 січня 2025 року організації мають надати Мін'юсту декларації про доходи за 2023 рік. Після 1 січня — опублікувати дані про джерело і цілі фінансування на 2024 рік.

За нереєстрацію та неподання декларації передбачено штраф у розмірі 25 тисяч ларі. Після того за кожен місяць прострочення стягуватиметься ще по 20 тисяч ларі.

Грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у травні. Він спровокував масові протести та гостру критику Заходу.

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".