Закон об иноагентах в Грузии начал действовать реестр для СМИ

Акция протеста в Грузии. Фото иллюстративное: УНН

В Грузии заработал реестр, в который будут вносить финансируемые из-за границы неправительственные организации и средства массовой информации. Он был создан на основе закона об "иноагентах".

Об этом сообщает News-Georgia в пятницу, 1 августа.

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Закон об "иноагентах" в Грузии

Закон обязывает регистрироваться в реестре неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы". Зарегистрироваться такие организации должны до 1 сентября.

После регистрации Минюст Грузии начнет мониторинг с целью выявления тех, кто уклонился. Пока неясно, как будет происходить такой процесс.

Какие еще предусмотрены меры

До 1 января 2025 г. организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января — опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

За нерегистрацию и неподачу декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. После этого за каждый месяц просрочки будут взиматься еще по 20 тысяч лари.

Грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах" в мае. Он спровоцировал массовые протесты и острую критику Запада.

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, служивших добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на информацию, что в Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев. Они проходят в рамках дела "о государственном перевороте".