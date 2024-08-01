Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Грузии начал действовать реестр для "иностранных агентов" — что это значит arrow

В Грузии начал действовать реестр для "иностранных агентов" — что это значит

1 августа 2024 14:33
Дмитрий Галушка - Редактор
Закон об иноагентах в Грузии начал действовать реестр для СМИ
Акция протеста в Грузии. Фото иллюстративное: УНН
Дмитрий Галушка - Редактор

В Грузии заработал реестр, в который будут вносить финансируемые из-за границы неправительственные организации и средства массовой информации. Он был создан на основе закона об "иноагентах".

Об этом сообщает News-Georgia в пятницу, 1 августа.

Читайте также:

Закон об "иноагентах" в Грузии

Закон обязывает регистрироваться в реестре неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы". Зарегистрироваться такие организации должны до 1 сентября.

После регистрации Минюст Грузии начнет мониторинг с целью выявления тех, кто уклонился. Пока неясно, как будет происходить такой процесс.

Какие еще предусмотрены меры

До 1 января 2025 г. организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января — опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

За нерегистрацию и неподачу декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. После этого за каждый месяц просрочки будут взиматься еще по 20 тысяч лари.

Грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах" в мае. Он спровоцировал массовые протесты и острую критику Запада.

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, служивших добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на информацию, что в Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев. Они проходят в рамках дела "о государственном перевороте".

закон Грузия СМИ протесты иностранцы реестр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:58 Организовал кортеж в Молдову — одессита разоблачили на помощи уклонистам

14:51 В Днепропетровской области прогремели взрывы — есть погибшие и раненые

14:49 Украинцы могут оформить пенсию через Дію — как это сделать онлайн

14:33 Сырский посетил бригады на Восточном фронте — какая ситуация в Донецкой области

14:33 В Грузии начал действовать реестр для "иностранных агентов" — что это значит

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

14:31 Столб поперек дороги — движение транспорта в центре Одессы затруднено

14:29 Зеленский назвал страну, которая может заставить Россию прекратить войну

14:29 В Донецкой области собака помогла ВСУ уничтожить российских разведчиков

14:21 Рост цен и дефицит кадров — НБУ узнал прогноз предпринимателей

14:19 Кулиш признался, что помогло ему завоевать "серебро" на Олимпиаде-2024

14:58 Организовал кортеж в Молдову — одессита разоблачили на помощи уклонистам

14:51 В Днепропетровской области прогремели взрывы — есть погибшие и раненые

14:49 Украинцы могут оформить пенсию через Дію — как это сделать онлайн

14:33 Сырский посетил бригады на Восточном фронте — какая ситуация в Донецкой области

14:33 В Грузии начал действовать реестр для "иностранных агентов" — что это значит

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

14:31 Столб поперек дороги — движение транспорта в центре Одессы затруднено

14:29 Зеленский назвал страну, которая может заставить Россию прекратить войну

14:29 В Донецкой области собака помогла ВСУ уничтожить российских разведчиков

14:21 Рост цен и дефицит кадров — НБУ узнал прогноз предпринимателей

14:19 Кулиш признался, что помогло ему завоевать "серебро" на Олимпиаде-2024

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
Text

23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара