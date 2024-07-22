У Грузії викликають на допит добровольців, що воювали на боці ЗСУ

Грузинські добровольці на війні в Україні. Фото: currenttime.tv

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Грузинських добровольців почали викликати на допит

Добровольці з Грузії, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти Росії, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки Грузії.

Зокрема, стало відомо, що у Тбіліському міському суді опитали грузинського активіста та колишнього волонтера в Україні Лашу Чигладзе, який брав участь у бойових діях в Україні. Грузинська влада звинуватила Чигладзе у змові з метою повалення уряду та "підготовці актів тероризму". Його адвокат назвав справу політичною. Водночас проурядовий грузинський телеканал Imedi повідомляє, що Чигладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе. У соцмережах він повідомив, що СДБ викликала його на допит за звинуваченням у підготовці "державного перевороту" та "тероризмі".

За даними аналітиків, раніше СДБ використовувала стандартні кремлівські інформаційні операції проти грузинів, які протестували проти законопроекту про "іноземних агентів" у травні 2024 року. І зокрема звинувачувала грузинів, які живуть за кордоном і воюють в Україні, а також інших можливих опозиційних діячів у провокаціях і підбурюванні протестів.

У вересні 2023 року СДБ також стверджувала, що колишні посадовці Грузії, співробітники української військової розвідки грузинського походження та грузини, які воюють разом з українськими силами, готували насильницький переворот.

За словами американських експертів, Кремль регулярно використовує наратив про "насильницький переворот" в Україні, щоб спотворити українську Революцію Гідності та протести за європейську інтеграцію України, а діяльність СДБ все більше відображає риторику Кремля.

Рішення влади Грузії та СДБ допитати та висунути звинувачення своїм громадянам, які воювали в Україні, свідчить про те, що правляча партія "Грузинська мрія", ймовірно, має намір цілеспрямовано зірвати довгострокові зусилля Грузії щодо євроатлантичної інтеграції, що сприяє продовженню намагань Росії дестабілізувати та послабити Грузію, пишуть аналітики.

Однак, за їхніми даними, нещодавні опитування громадян Грузії показують, що 69% респондентів вважають Росію "головним ворогом" Грузії, а 81% підтримують членство Грузії в Європейському Союзі. Також 73% респондентів підтримують членство Грузії в НАТО.

Нагадаємо, в Україні у понеділок, 15 липня, загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Боєць помер у Львівському військовому шпиталі від ран

Раніше колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамідзе заявив, що кінцевою метою кремлівського диктатора є знищення усіх народів, які живуть по сусідству з Росією.