В Грузии вызывают на допрос добровольцев, воевавших на стороне ВСУ

Грузинские добровольцы на войне на Украине. Фото: currenttime.tv

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос несколько граждан Грузии, которые служили добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

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Добровольцы из Грузии, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины в войне против России, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

В частности, стало известно, что в Тбилисском городском суде опросили грузинского активиста и бывшего волонтера в Украине Лашу Чигладзе, участвовавшего в боевых действиях в Украине. Грузинские власти обвинили Чигладзе в сговоре с целью свержения правительства и "подготовке актов терроризма". Его адвокат назвал дело политическим. В то же время, проправительственный грузинский телеканал Imedi сообщает, что Чигладзе проходит по делу о заговоре с целью свержения власти.

Кроме того, о вызове на допрос сообщил еще один грузинский доброволец Надым Хмаладзе. В соцсетях он сообщил, что СГБ вызвала его на допрос по обвинению в подготовке "государственного переворота" и "терроризме".

По данным аналитиков, ранее СГБ использовала стандартные кремлевские информационные операции против грузин, протестовавших против законопроекта об "иностранных агентах" в мае 2024 года. И в частности обвиняла грузин, живущих за границей и воюющих в Украине, а также других возможных оппозиционных деятелей в провокациях и подстрекательстве протестов.

В сентябре 2023 года СГБ также утверждала, что бывшие чиновники Грузии, сотрудники украинской военной разведки грузинского происхождения и воюющие вместе с украинскими силами грузины готовили насильственный переворот.

По словам американских экспертов, Кремль регулярно использует нарратив о "насильственном перевороте" в Украине, чтобы исказить украинскую Революцию Достоинства и протесты за европейскую интеграцию Украины, а деятельность СГБ все больше отражает риторику Кремля.

Решение властей Грузии и СГБ допросить и предъявить обвинения своим воевавшим в Украине гражданам свидетельствует о том, что правящая партия "Грузинская мечта", вероятно, намерена целенаправленно сорвать долгосрочные усилия Грузии по евроатлантической интеграции, что способствует продолжению попыток России дестабилизировать Грузию, пишут аналитики.

Однако, по их данным, недавние опросы граждан Грузии показывают, что 69% респондентов считают Россию главным врагом Грузии, а 81% поддерживают членство Грузии в Европейском Союзе. Также 73% респондентов поддерживают членство Грузии в НАТО.

Напомним, в Украине в понедельник, 15 июля, погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Боец умер во Львовском военном госпитале от ран

Ранее бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамидзе заявил, что конечной целью кремлевского диктатора является уничтожение всех живущих по соседству с Россией народов.