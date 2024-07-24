Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Замах на Іванішвілі — у Грузії допитують добровольців, які воювали за Україну arrow

Замах на Іванішвілі — у Грузії допитують добровольців, які воювали за Україну

24 липня 2024 20:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Грузії допитують добровольців, які воювали за Україну — реакція нардепа Олексія Гончаренка
Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".

Свою реакцію Олексій Гончаренко написав у Telegram у середу, 24 липня.

Читайте також:

Допити добровольців у Грузії

У Службі державної безпеки Грузії заявляють, що розслідування справи нібито почалося ще рік тому після заяв про попередження державного перевороту.

"Зараз сталося майже те саме — заявили про замах на проросійського олігарха Бідзіну Іванішвілі, який де-факто є одноосібним керівником Грузії на сьогодні. Після чого добровольці, яких викликали на допит останнім часом, розповіли про питання, які їм ставили. І в основному вони стосувалися Іванішвілі та замаху на нього", — розповів Гончаренко.

За його словами, влада Грузії на чолі з Бідзіною Іванішвілі почали репресії проти грузинських добровольців, які воювали за Україну.

Нардеп наголосив, що всі ці підозри та допити мають виключно політичний характер, адже реальних доказів у них немає. 

"Вся проблема в тому, що вони захищали Україну. А Москві це дуже не подобається. Тож грузинській владі доводиться вигадувати замахи та перевороти, щоб узаконити репресивні дії проти своїх громадян", — додав Гончаренко.

null
Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Раніше на фронті загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Боєць помер у Львівському військовому шпиталі від ран.

війна Грузія Україна замах добровольці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу