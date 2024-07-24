У Грузії допитують добровольців, які воювали за Україну — реакція нардепа Олексія Гончаренка

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".

Свою реакцію Олексій Гончаренко написав у Telegram у середу, 24 липня.

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У Службі державної безпеки Грузії заявляють, що розслідування справи нібито почалося ще рік тому після заяв про попередження державного перевороту.

"Зараз сталося майже те саме — заявили про замах на проросійського олігарха Бідзіну Іванішвілі, який де-факто є одноосібним керівником Грузії на сьогодні. Після чого добровольці, яких викликали на допит останнім часом, розповіли про питання, які їм ставили. І в основному вони стосувалися Іванішвілі та замаху на нього", — розповів Гончаренко.

За його словами, влада Грузії на чолі з Бідзіною Іванішвілі почали репресії проти грузинських добровольців, які воювали за Україну.

Нардеп наголосив, що всі ці підозри та допити мають виключно політичний характер, адже реальних доказів у них немає.

"Вся проблема в тому, що вони захищали Україну. А Москві це дуже не подобається. Тож грузинській владі доводиться вигадувати замахи та перевороти, щоб узаконити репресивні дії проти своїх громадян", — додав Гончаренко.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Раніше на фронті загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Боєць помер у Львівському військовому шпиталі від ран.