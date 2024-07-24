Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Покушение на Иванишвили — в Грузии допрашивают добровольцев, воевавших за Украину arrow

Покушение на Иванишвили — в Грузии допрашивают добровольцев, воевавших за Украину

24 июля 2024 20:24
Виктория Козырь - редактор
В Грузии допрашивают добровольцев, которые воевали за Украину — реакция нардепа Алексея Гончаренко
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Виктория Козырь - редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на информацию, что в Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев. Они проходят в рамках дела "о государственном перевороте".

Свою реакцию Алексей Гончаренко написал в Telegram в среду, 24 июля.

Читайте также:

Допросы добровольцев в Грузии

В Службе Государственной Безопасности Грузии заявляют, что расследование дела якобы началось еще год назад после заявлений о предупреждении государственного переворота.

"Сейчас произошло почти то же самое — заявили о покушении на пророссийского олигарха Бидзину Иванишвили, который де-факто является единоличным руководителем Грузии в данный момент. После чего добровольцы, которых вызывали на допрос в последнее время, рассказали о вопросах, которые им задавали. И в основном они касались Иванишвили и покушения на него", — рассказал Гончаренко.

По его словам, власти Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили начали репрессии против грузинских добровольцев, воевавших за Украину.

Нардеп подчеркнул, что все эти подозрения и допросы имеют исключительно политический характер, ведь реальных доказательств у них нет. 

"Вся проблема в том, что они защищали Украину. А Москве это очень не нравится. Поэтому грузинским властям приходится придумывать покушения и перевороты, чтобы узаконить репрессивные действия против своих граждан", — добавил Гончаренко.

null
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, служивших добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Ранее на фронте погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Боец умер во Львовском военном госпитале от ран.

война Грузия Украина покушение добровольцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба