В Грузии допрашивают добровольцев, которые воевали за Украину — реакция нардепа Алексея Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на информацию, что в Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев. Они проходят в рамках дела "о государственном перевороте".

Свою реакцию Алексей Гончаренко написал в Telegram в среду, 24 июля.

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В Службе Государственной Безопасности Грузии заявляют, что расследование дела якобы началось еще год назад после заявлений о предупреждении государственного переворота.

"Сейчас произошло почти то же самое — заявили о покушении на пророссийского олигарха Бидзину Иванишвили, который де-факто является единоличным руководителем Грузии в данный момент. После чего добровольцы, которых вызывали на допрос в последнее время, рассказали о вопросах, которые им задавали. И в основном они касались Иванишвили и покушения на него", — рассказал Гончаренко.

По его словам, власти Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили начали репрессии против грузинских добровольцев, воевавших за Украину.

Нардеп подчеркнул, что все эти подозрения и допросы имеют исключительно политический характер, ведь реальных доказательств у них нет.

"Вся проблема в том, что они защищали Украину. А Москве это очень не нравится. Поэтому грузинским властям приходится придумывать покушения и перевороты, чтобы узаконить репрессивные действия против своих граждан", — добавил Гончаренко.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, служивших добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Ранее на фронте погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Боец умер во Львовском военном госпитале от ран.