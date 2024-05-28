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У Грузії остаточно прийняли закон про "іноагентів"

28 травня 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Грузії остаточно прийняли закон про "іноагентів"
Парламент Грузії. Фото: parliament.ge
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Парламент Грузії остаточно прийняв закон про "іноагентів". Він не врахував зауважень президентки Саломе Зурабішвілі та подолав її вето. 

Про це повідомляє Ехо Кавказа у вівторок, 28 травня.

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Проти мотивованих зауважень президентки проголосували 66 депутатів; за подолання вето — 84 депутати, тоді як проти лише чотири.

Згідно з Конституцією, наразі закон передається президенту Грузії на триденний розгляд. Зурабішвілі має право протягом п'яти днів підписати та опублікувати його. Проте, якщо вона відмовиться від підписання, то протягом п'яти днів закон підпише та опублікує голова парламенту — Шалва Папуашвілі.

Документ може бути опублікований вже в перших числах червня. Згідно з законом, протягом двох місяців відповідні органи та посадовці повинні ухвалити та опублікувати підзаконні акти. Міністерство юстиції Грузії та Національне агентство публічного реєстру також повинні провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

Згідно з попередньою інформацією, починаючи з серпня, ЗМІ та неурядові організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, повинні протягом місяця подати заяву про реєстрацію в якості організацій, що представляють інтереси іноземної сили через Будинок юстиції. В іншому випадку їх можуть оштрафувати. Міністерство юстиції в будь-який момент може провести моніторинг для виявлення "організацій, що представляють інтереси іноземної сили", а уповноважений посадовець може отримати необхідну інформацію, включаючи персональні дані.

Нагадаємо, 13 травня комітет із юридичних питань парламенту Грузії ухвалив закон "про іноагентів" у остаточному, третьому читанні. Голосування тривало понад хвилину. 

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала право вето на закон про "іноагентів". 

закон
Грузія
президент
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