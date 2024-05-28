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В Грузии окончательно приняли закон об "иноагентах"

28 мая 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Грузии окончательно приняли закон об "иноагентах"
Парламент Грузии. Фото: parliament.ge
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах". Он не учел замечаний президента Саломе Зурабишвили и преодолел ее вето.

Об этом сообщает Эхо Кавказа во вторник, 28 мая.

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Против мотивированных замечаний президента проголосовали 66 депутатов; за преодоление вето — 84 депутата, тогда как против только четыре.

Согласно Конституции, закон передается президенту Грузии на трехдневное рассмотрение. Зурабишвили имеет право в течение пяти дней подписать и опубликовать его. Однако если она откажется от подписания, то в течение пяти дней закон подпишет и опубликует председатель парламента — Шалва Папуашвили.

Документ может быть опубликован уже в первых числах июня. Согласно закону, в течение двух месяцев соответствующие органы и должностные лица должны принять и опубликовать подзаконные акты. Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра также должны провести "предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения этого закона".

Согласно предварительной информации, начиная с августа, СМИ и неправительственные организации, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа, должны в течение месяца подать заявление о регистрации в качестве организаций, представляющих интересы иностранной силы через Дом юстиции. В противном случае их могут оштрафовать. Министерство юстиции в любой момент может провести мониторинг для выявления "организаций, представляющих интересы иностранной силы", а уполномоченный чиновник может получить необходимую информацию, включая персональные данные.

Напомним, 13 мая комитет по юридическим вопросам парламента Грузии принял закон "об иноагентах" в окончательном, третьем чтении. Голосование длилось более минуты.

Впоследствии президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила право вето на закон об "иноагентах".

закон
Грузия
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