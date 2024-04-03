Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ — реакція Кулеби arrow

У Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ — реакція Кулеби

3 квітня 2024 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ — реакція Кулеби
Дмитро Кулеба. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Представники 44 країн світу підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для Росії, де вона відповість за усі військові злочини, які скоїла під час війни в Україні. Декларацію ухвалили у рамках конференції "Відновлення справедливості для України", у якій брали участь усього 57 країн світу. 

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Читайте також:

Що відомо про декларацію

Зазначається, що серед тих, хто підтримав документ: країни-члени ЄС, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія, США. Усі вони рішуче засудили агресію Росії проти України. 

"Ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН, є порушенням міжнародного права, що тягне за собою державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підривають демократичні цінності", — йдеться у декларації. 

Реакція Кулеби

У своєму дописі у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державам, які підтримали ідею створення спецтрибуналу для РФ. 

"Я вдячний усім державам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні. Я впевнений, що, працюючи разом, ми зможемо знайти всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя. Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", — написав Кулеба.

Кулеба в Гаазі
Скриншот допису

 Нагадаємо, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ. Також стало відомо, скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ.

війна
володимир путін
правосуддя
Гаага
росіяни
Кримінал
військові злочини
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК