У Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ — реакція Кулеби
Представники 44 країн світу підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для Росії, де вона відповість за усі військові злочини, які скоїла під час війни в Україні. Декларацію ухвалили у рамках конференції "Відновлення справедливості для України", у якій брали участь усього 57 країн світу.
Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.
Що відомо про декларацію
Зазначається, що серед тих, хто підтримав документ: країни-члени ЄС, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія, США. Усі вони рішуче засудили агресію Росії проти України.
"Ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН, є порушенням міжнародного права, що тягне за собою державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підривають демократичні цінності", — йдеться у декларації.
Реакція Кулеби
У своєму дописі у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державам, які підтримали ідею створення спецтрибуналу для РФ.
"Я вдячний усім державам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні. Я впевнений, що, працюючи разом, ми зможемо знайти всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя. Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", — написав Кулеба.
Нагадаємо, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ. Також стало відомо, скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ.
Читайте Новини.LIVE!