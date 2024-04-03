У Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ — реакція Кулеби

Дмитро Кулеба. Фото: Вікіпедія

Представники 44 країн світу підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для Росії, де вона відповість за усі військові злочини, які скоїла під час війни в Україні. Декларацію ухвалили у рамках конференції "Відновлення справедливості для України", у якій брали участь усього 57 країн світу.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

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Що відомо про декларацію

Зазначається, що серед тих, хто підтримав документ: країни-члени ЄС, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія, США. Усі вони рішуче засудили агресію Росії проти України.

"Ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН, є порушенням міжнародного права, що тягне за собою державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підривають демократичні цінності", — йдеться у декларації.

Реакція Кулеби

У своєму дописі у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державам, які підтримали ідею створення спецтрибуналу для РФ.

"Я вдячний усім державам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні. Я впевнений, що, працюючи разом, ми зможемо знайти всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя. Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", — написав Кулеба.

Скриншот допису

Нагадаємо, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ. Також стало відомо, скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ.