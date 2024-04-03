В Гааге более 40 стран поддержали идею создать трибунал для РФ — реакция Кулебы

Дмитрий Кулеба. Фото: Википедия

Представители 44 стран мира поддержали инициативу создать специальный трибунал для России, где она ответит за все военные преступления, совершенные во время войны в Украине. Декларацию приняли в рамках конференции "Восстановление справедливости для Украины", в которой участвовало всего 57 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

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Что известно о декларации

Среди тех, кто поддержал документ: страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания, США. Все они решительно осудили агрессию России против Украины.

"Эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН, являются нарушением международного права, что влечет за собой государственную ответственность РФ, угрожают международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности", — говорится в декларации.

Реакция о.

В своем сообщении в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государства, которые поддержали идею создания спецтрибунала для РФ.

"Я благодарен всем государствам, которые признают важность достижения результатов в этом вопросе. Я уверен, что, работая вместе, мы сможем найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь. Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", — написал Кулеба.

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Напомним, что в Едином реестре досудебных расследований зафиксированы сведения о более чем 128 тысячах потерпевших от военных преступлений, совершенных РФ. Также стало известно, сколько украинцев подали заявки в Международный реестр ущерба от агрессии РФ.