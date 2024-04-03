Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ arrow

Скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ

3 квітня 2024 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ
Працівники ДСНС на розборах завалів зруйнованого Росією будинку. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що вже 200 громадян звернулися до міжнародного Реєстру збитків від російської агресії. За його словами, наразі система приймає заявки на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, а невдовзі з'являться й інші категорії.

Про це Андрій Костін повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Україна на шляху до притягнення РФ до відповідальності за її злочини

Генпрокурор розповів, що на конференції в Гаазі також ухвалили політичну Декларацію, яку підтримали 44 країни. Це вказує на сприяння цивілізованого світу українському прагненню притягти до відповідальності всіх, хто так чи інакше причетний до російської агресії.

За словами Костіна, в Україні вже винесено 104 вироки, а від Міжнародного кримінального суду маємо чотири ордери на арешт. Також за власними розслідуваннями США та Литва повідомили про підозру в воєнних злочинах сімом особам.

Посадовець нагадав, що Офіс Генпрокурора розслідує участь у злочині агресії понад 600 високопосадовців РФ із політичного та військового керівництва країни.

"Головна мета трибуналу — притягнення до відповідальності саме тих, хто віддавав накази розпочати агресивну війну. Це позиція кожного українця, тому що кожен українець знає, хто саме віддав наказ розпочати збройну агресію. І кожен українець хоче бачити Путіна переслідуваним спеціальним трибуналом", — додв Костін.

Нагадаємо, що під час конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі в Нідерландах запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії.

Також ми повідомляли, що заяви до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію". Достатньо заповнити електронну форму, надати особисті дані та відповідні докази. 

суд
закон
Офіс генерального прокурора
військові злочини
Андрій Костін
злочин
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК