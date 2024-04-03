Скільки українців подали заявки до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ

Працівники ДСНС на розборах завалів зруйнованого Росією будинку. Фото: ДСНС

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що вже 200 громадян звернулися до міжнародного Реєстру збитків від російської агресії. За його словами, наразі система приймає заявки на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, а невдовзі з'являться й інші категорії.

Про це Андрій Костін повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 2 квітня.

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Генпрокурор розповів, що на конференції в Гаазі також ухвалили політичну Декларацію, яку підтримали 44 країни. Це вказує на сприяння цивілізованого світу українському прагненню притягти до відповідальності всіх, хто так чи інакше причетний до російської агресії.

За словами Костіна, в Україні вже винесено 104 вироки, а від Міжнародного кримінального суду маємо чотири ордери на арешт. Також за власними розслідуваннями США та Литва повідомили про підозру в воєнних злочинах сімом особам.

Посадовець нагадав, що Офіс Генпрокурора розслідує участь у злочині агресії понад 600 високопосадовців РФ із політичного та військового керівництва країни.

"Головна мета трибуналу — притягнення до відповідальності саме тих, хто віддавав накази розпочати агресивну війну. Це позиція кожного українця, тому що кожен українець знає, хто саме віддав наказ розпочати збройну агресію. І кожен українець хоче бачити Путіна переслідуваним спеціальним трибуналом", — додв Костін.

Нагадаємо, що під час конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі в Нідерландах запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії.

Також ми повідомляли, що заяви до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію". Достатньо заповнити електронну форму, надати особисті дані та відповідні докази.