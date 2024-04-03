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Сколько украинцев подали заявки в Международный реестр ущерба от агрессии РФ

3 апреля 2024 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько украинцев подали заявки в Международный реестр ущерба от агрессии РФ
Работники ГСЧС на разборах завалов разрушенного Россией дома. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что уже 200 граждан обратились в международный Реестр ущерба от российской агрессии. По его словам, система принимает заявки на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье, а вскоре появятся и другие категории.

Об этом Андрей Костин сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" во вторник, 2 апреля.

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Генпрокурор рассказал, что на конференции в Гааге также приняли политическую Декларацию, которую поддержали 44 страны. Это указывает на содействие цивилизованного мира украинскому стремлению привлечь к ответственности всех, кто, так или иначе, причастен к российской агрессии.

По словам Костина, в Украине уже вынесено 104 приговора, а от Международного уголовного суда есть четыре ордера на арест. Также по собственным расследованиям США и Литва сообщили о подозрении в военных преступлениях семи лицам.

Чиновник напомнил, что Офис Генпрокурора расследует участие в преступлении агрессии более 600 чиновников РФ из политического и военного руководства страны.

"Главная цель трибунала - привлечение к ответственности именно тех, кто отдавал приказы начать агрессивную войну. Это позиция каждого украинца, потому что каждый украинец знает, кто именно отдал приказ начать вооруженную агрессию. И каждый украинец хочет видеть Путина преследуемым специальным трибуналом", — добавил Костин.

Напомним, что во время конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге в Нидерландах заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии.

Также мы сообщали, что заявления в международный Реестр убытков можно подать через "Дію". Достаточно заполнить электронную форму, предоставить личные данные и соответствующие доказательства.

суд
закон
Офис генерального прокурора
военные преступления
Андрей Костин
преступление
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війна
Россия

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