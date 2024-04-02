На конференції в Гаазі запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра. Фото: president.gov.ua

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра заявила, що почав працювати міжнародний Реєстр збитків від російської агресії. Відповідну заяву посадовиця зробила під час конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі в Нідерландах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у вівторок, 2 квітня.

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"Два роки тому, рік тому мало хто вірив у саму концепцію Міжнародного компенсаційного механізму, а сьогодні ми запускаємо його першу складову — міжнародний Реєстр збитків. Це велике досягнення не лише української команди, а й усієї міжнародної спільноти, революційна подія для світового міжнародного права", — заявила Мудра.

За її словами, завдяки підтримці всього світу, зокрема Резолюції Генеральної Асамблеї ООН та країн Європейського Союзу, G7, було створено цей Реєстр.

Разом з міжнародними партнерами продовжується розробка правового інструменту, на базі якого буде створена Компенсаційна комісія, що відповідатиме за призначення виплат.

"Відбуваються консультації щодо наповнення Компенсаційного фонду коштом знерухомлених активів РФ, адже за страждання країни має заплатити агресор", — наголосила заступниця очільника ОП.

Учасники конференції "Відновлення справедливості для України". Фото: president.gov.ua

Що відомо про міжнародний Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків входить до Міжнародного компенсаційного механізму. За указом Президента України Володимира Зеленського 18 травня 2022 року створили групу під керівництвом очільника ОП Андрія Єрмака для розробки та впровадження міжнародно-правового механізму компенсації шкоди.

Як відомо, заяви до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію". Достатньо заповнити електронну форму, надати особисті дані та відповідні докази. Також раніше Мудра розповіла, що є 40 категорій людей, які можуть подавати заяви.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство закордонних справ України повідомило про намір очільника відомства Дмитра Кулеби відвідати Гаагу в Королівстві Нідерланди в вівторок, 2 квітня. Там він, зокрема, планував взяти участь у конференції "Відновлення справедливості для України".