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У Мін'юсті розповіли, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у Дії

26 березня 2024 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мін'юсті розповіли, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у Дії
Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра. Фото: mediacenter.org.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у "Дії". За її словами, загалом є 40 категорій людей.

Про це Ірина Мудра розповіла в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

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Мудра зазначила, що суб'єктами подання можуть фізичні та юридичні особи, також туди можуть увійти іноземці. 

За її словами, на допомогу можуть претендувати: 

  • люди, які втратили або отримали пошкодження власної нерухомості; 
  • люди, які зазнали моральної шкоди;
  • люди, які зазнали шкоди здоров'ю.

Вже у квітні реєстр розпочне роботу з однієї категорії — знищене або пошкоджене майно.

Нагадаємо, у застосунок "Дія" можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.

Також у "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.

українці
Мін'юст
Україна
Дія
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