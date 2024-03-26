У Мін'юсті розповіли, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у Дії
Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у "Дії". За її словами, загалом є 40 категорій людей.
Про це Ірина Мудра розповіла в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.
Реєстр міжнародних збитків у "Дії"
Мудра зазначила, що суб'єктами подання можуть фізичні та юридичні особи, також туди можуть увійти іноземці.
За її словами, на допомогу можуть претендувати:
- люди, які втратили або отримали пошкодження власної нерухомості;
- люди, які зазнали моральної шкоди;
- люди, які зазнали шкоди здоров'ю.
Вже у квітні реєстр розпочне роботу з однієї категорії — знищене або пошкоджене майно.
Нагадаємо, у застосунок "Дія" можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.
Також у "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.
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