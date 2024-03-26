У Мін'юсті розповіли, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у Дії

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра. Фото: mediacenter.org.ua

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у "Дії". За її словами, загалом є 40 категорій людей.

Про це Ірина Мудра розповіла в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

Читайте також:

Реєстр міжнародних збитків у "Дії"

Мудра зазначила, що суб'єктами подання можуть фізичні та юридичні особи, також туди можуть увійти іноземці.

За її словами, на допомогу можуть претендувати:

люди, які втратили або отримали пошкодження власної нерухомості;

люди, які зазнали моральної шкоди;

люди, які зазнали шкоди здоров'ю.

Вже у квітні реєстр розпочне роботу з однієї категорії — знищене або пошкоджене майно.

Нагадаємо, у застосунок "Дія" можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.

Також у "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.