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В Минюсте рассказали, кто может войти в реестр международных убытков в Дії

26 марта 2024 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минюсте рассказали, кто может войти в реестр международных убытков в Дії
Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая. Фото: mediacenter.org.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая рассказала, кто может войти в реестр международных убытков в "Дії". По ее словам, всего есть 40 категорий людей.

Об этом Ирина Мудрая рассказала в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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Мудрая отметила, что субъектами представления могут физические и юридические лица, также туда могут войти иностранцы. 

По ее словам, на помощь могут претендовать:

  • люди, потерявшие или получившие повреждение собственной недвижимости;
  • люди, понесшие моральный ущерб;
  • люди, которые понесли вред здоровью.

Уже в апреле реестр начнет работу по одной категории — уничтоженное или поврежденное имущество.

Напомним, в приложение "Дія" можно будет загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.

Также у "Дії" появилась новая услуга для чиновников — возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.

украинцы
Минюст
Украина
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