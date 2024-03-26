В Минюсте рассказали, кто может войти в реестр международных убытков в Дії

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая. Фото: mediacenter.org.ua

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая рассказала, кто может войти в реестр международных убытков в "Дії". По ее словам, всего есть 40 категорий людей.

Об этом Ирина Мудрая рассказала в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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Мудрая отметила, что субъектами представления могут физические и юридические лица, также туда могут войти иностранцы.

По ее словам, на помощь могут претендовать:

люди, потерявшие или получившие повреждение собственной недвижимости;

люди, понесшие моральный ущерб;

люди, которые понесли вред здоровью.

Уже в апреле реестр начнет работу по одной категории — уничтоженное или поврежденное имущество.

Напомним, в приложение "Дія" можно будет загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.

Также у "Дії" появилась новая услуга для чиновников — возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.