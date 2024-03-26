В Минюсте рассказали, кто может войти в реестр международных убытков в Дії
Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая рассказала, кто может войти в реестр международных убытков в "Дії". По ее словам, всего есть 40 категорий людей.
Об этом Ирина Мудрая рассказала в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.
Реестр международных убытков в "Дії"
Мудрая отметила, что субъектами представления могут физические и юридические лица, также туда могут войти иностранцы.
По ее словам, на помощь могут претендовать:
- люди, потерявшие или получившие повреждение собственной недвижимости;
- люди, понесшие моральный ущерб;
- люди, которые понесли вред здоровью.
Уже в апреле реестр начнет работу по одной категории — уничтоженное или поврежденное имущество.
Напомним, в приложение "Дія" можно будет загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.
Также у "Дії" появилась новая услуга для чиновников — возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.
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