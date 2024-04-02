На конференции в Гааге заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра. Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра заявила, что начал работать международный Реестр убытков от российской агрессии. Соответствующее заявление чиновник сделала во время конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге в Нидерландах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента во вторник, 2 апреля.

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"Два года назад, год назад немногие верили в саму концепцию Международного компенсационного механизма, а сегодня мы запускаем его первую составляющую — международный Реестр убытков. Это большое достижение не только украинской команды, но и всего международного сообщества, революционное событие для мирового международного права", — заявила Мудра.

По ее словам, благодаря поддержке всего мира, в частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и стран Европейского Союза, G7, был создан этот Реестр.

Вместе с международными партнерами продолжается разработка правового инструмента, на базе которого будет создана Компенсационная комиссия, отвечающая за назначение выплат.

"Проходят консультации по наполнению Компенсационного фонда за счет обездвиженных активов РФ, ведь за страдания страны должен заплатить агрессор", — подчеркнула заместитель главы ОП.

Участники конференции "Восстановление справедливости для Украины". Фото: president.gov.ua

Что известно о международном Реестре убытков

Международный Реестр ущерба входит в Международный компенсационный механизм. По указу Президента Украины Владимира Зеленского 18 мая 2022 года была создана группа под руководством главы ОП Андрея Ермака для разработки и внедрения международно-правового механизма компенсации ущерба.

Как известно, заявления в международный Реестр убытков можно подать через "Дію". Достаточно заполнить электронную форму, предоставить личные данные и соответствующие доказательства. Также ранее Мудра рассказала, что есть 40 категорий людей, которые могут подавать заявления.

Напомним, что недавно Министерство иностранных дел Украины сообщило о намерении главы ведомства Дмитрия Кулебы посетить Гаагу в Королевстве Нидерланды во вторник, 2 апреля. Там он, в частности, планировал принять участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины".