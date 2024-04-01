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Кулеба поїде до Гааги на конференцію з воєнних злочинів Росії

1 квітня 2024 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба поїде до Гааги на конференцію з воєнних злочинів Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має намір відвідати Гаагу в Королівстві Нідерланди в вівторок, 2 квітня. Там він зустрінеться з нідерландською колегою Ханке Брюїнс Слот та візьме участь у конференції "Відновлення справедливості для України"

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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"Метою конференції є обговорення пункту 7 "Відновлення справедливості" Формули миру Президента України Володимира Зеленського та опрацювання результатів документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України", — зазначили в МЗС.

Також у відомстві наголосили, що, крім того, на конференції розглянуть подальші дії на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Захід організували Україна, Нідерланди та Європейська комісія, також на події будуть присутні Прокурор Міжнародного кримінального суду, Генеральний секретар Ради Європи, Президент Євроюсту, представники Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші.

В українському МЗС додали, що результати конференції сприяють ухваленню політичної декларації.

Нагадаємо, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ.

Також ми повідомляли, що нещодавно Кулеба їздив до столиці Індії Нью-Делі, де він зустрівся з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром. Міністри обговорили низку питань щодо глобальної безпеки, ситуації в регіоні та двосторонніх відносин України та Індії. 

Дмитро Кулеба
Гаага
Нідерланди
тяжкі злочини
військові злочини
війна в Україні
Росія

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