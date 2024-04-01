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Кулеба поедет в Гаагу на конференцию о военных преступлениях России

1 апреля 2024 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кулеба поедет в Гаагу на конференцию о военных преступлениях России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен посетить Гаагу в Королевстве Нидерланды во вторник, 2 апреля. Там он встретится с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот и примет участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Цель конференции — обсуждение пункта 7 "Восстановление справедливости" Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и проработка результатов документирования и расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины", — отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что, кроме того, на конференции будут рассмотрены дальнейшие действия на пути к созданию Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.

Мероприятие организовали Украина, Нидерланды и Европейская комиссия, также на событии будут присутствовать Прокурор Международного уголовного суда, Генеральный секретарь Совета Европы, Президент Евроюста, представители Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины (RD4U), Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие.

В украинском МИД добавили, что результаты конференции способствуют принятию политической декларации.

Напомним, что в Едином реестре досудебных расследований зафиксированы сведения о более чем 128 тысячах потерпевших от военных преступлений, совершенных РФ.

Также мы сообщали, что недавно Кулеба ездил в столицу Индии Нью-Дели, где встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Министры обсудили ряд вопросов по глобальной безопасности, ситуации в регионе и двусторонних отношений Украины и Индии.

Дмитрий Кулеба
Гаага
Нидерланды
тяжкие преступления
военные преступления
война в Украине
Россия

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